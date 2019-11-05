Ценам на такси в России предсказали взлет

В Госдуме предложили предоставить российским регионам право ограничить число разрешений на такси. Агрегаторы такси высказались резко против инициативы и заявили о возможном росте цен на услугу, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Автором инициативы стал депутат нижней палаты парламента, зампредседателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. В письме первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой он пояснил, что регионам нужно дать право устанавливать максимальное число действующих разрешений на такси.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

По его мнению, такая мера будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке и достойного заработка водителей. По оценке Старовойтова, оптимальным было бы 30 разрешений на тысячу жителей. Однако он отметил, что регионы самостоятельно могут рассчитывать собственные потребности в такси.

Агрегаторы между тем выступили резко против инициативы. Так, в «Ситимобиле» и «Яндекс.Такси» заявили, что подобные ограничения приведут к резкому росту нелегальных перевозок. Кроме того, в сервисах заказа такси считают, что предложение Старовойтова приведет к увеличению цен на услуги такси.

Аналогичное мнение высказал и партнер Deloitte Антон Зыков. Он добавил, что в случае введения ограничений на количество разрешений на такси могут возникнуть коррупционные риски, поскольку встанет вопрос о независимости чиновников при выборе получателей разрешений.

Ранее сообщалось, что объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос больше, чем на треть, с 75 миллиардов рублей до 101 миллиарда. Параллельно к концу 2018 года число выданных разрешений на такси упало на восемь процентов и в 2019-м так и не восстановилось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!