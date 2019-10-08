В России стало больше таксистов-нелегалов

Объем нелегального рынка такси в России вырос больше, чем на треть (35 процентов) — до 101 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве.

Специалисты напомнили, что в 2017-м объем нелегального рынка составлял порядка 75 миллиардов рублей. Исследование показало, что 16 процентов поездок на такси по стране совершаются нелегально, а в 13 регионах — более 50 процентов поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки.

Аналитики также указали на частую схему ухода компаний от налогов, когда водителей оформляют в качестве индивидуальных предпринимателей. В центре полагают, что объем налоговых поступлений мог бы составить порядка 6 миллиардов рублей.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

В начале августа комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. В документе, в частности, прописан запрет работать без российского гражданства и прав. Уход иностранцев с рынка может привести к существенному росту цен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!