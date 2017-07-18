Представлено второе поколение Google Glass

Компания Alphabet объявила о выпуске новой версии «умных очков» Google Glass Enterprise Edition (EE). Разработчики полностью изменили концепцию устройства и улучшили характеристики, пишет Wired.
Главным отличием от Explorer Edition, которые выпустили в 2013 году, является возможность отсоединить модуль от оправы. Таким образом Google Glass можно присоединить к защитным или же выписанным по рецепту очкам.
Кроме того, разработчики установили более мощный процессор и улучшенный Wi-Fi-модуль в Google Glass EE. Время автономной работы увеличилось с пяти до восьми часов. Также на корпусе разместили индикатор, сигнализирующий о начале записи ролика.
Google Glass EE нацелены на корпоративных клиентов. По словам представителя компании, ими уже пользуются рабочие на предприятиях компаний GE, Boeing, DHL и Volkswagen в США. С их помощью сотрудники могут оперативно обратиться за помощью и построить маршрут.
В конце июня Google Glass получили первое за три года обновление прошивки под номером XE23. Обновление исправляет ошибки и повышает производительность.
Google Glass были представлены в 2012 году, а первые прототипы появились в феврале 2013-го. В мае 2014 года гарнитуру мог купить любой желающий. Гаджет был ориентирован на массового потребителя, однако из-за высокой цены (1,5 тысячи долларов) и ряда других проблем Google заморозила проект в январе 2015-го.