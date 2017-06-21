Для Google Glass вышло первое за три года обновление

Очки дополненной реальности Google Glass получили первое за три года обновление прошивки под номером XE23. Продробности апдейта опубликованы на сайте поддержки продукта.

Единственное нововведение, которое добавляет прошивка, — поддержка беспроводных устройств ввода, вроде Bluetooth-клавиатур. Также обновление исправляет ошибки и улучшает производительность.

Предыдущая версия прошивки XE22 вышла в октябре 2014 года. Считалось, что это будет последнее обновление для очков.

Google Glass были представлены в 2012 году, а первые прототипы появились в феврале 2013-го. В мае 2014 года гарнитуру мог купить любой желающий. Гаджет был ориентирован на массового потребителя, однако из-за высокой цены (1,5 тысячи долларов) и ряда других проблем Google заморозила проект в январе 2015-го.