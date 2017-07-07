Откуда не ждали

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Кадр: фильм «Железный человек 3»

Внедрение дополненной реальности (AR) в жизнь давно будоражит умы футурологов, аналитиков и прочих лентяев. Несмотря на то что ей прочат яркое будущее, попытки реализации технологии некоторыми производителями откровенно разочаровывают. Изменить скучный тренд удалось Apple: компания сумела за несколько недель доказать, что дополненная реальность — это не только полезно, но и весело. «Лента.ру» разобралась, как дополненная реальность изменит мир и какую роль в этом сыграет Apple.

Каждая компания с переменным успехом придумывает собственное название для технологий дополненной реальности. Тем не менее все эти «смешанные» и «гибридные» реальности можно условно называть AR. Дополненная реальность — это совмещение виртуальных объектов с реальным миром. В отличие от VR, где пользователь погружается в виртуальное пространство, в AR на видео с камеры накладывается дополнительная информация. Она уже нашла свое применение в медицине, науке, промышленности и других профессиональных отраслях.

Самым примитивным примером дополненной реальности является игра Pokemon GO. В ней отсутствуют сложные технологии или элементарный трекинг, а вся «дополненность» заключается лишь в наложении покемонов на изображение с камеры. К дополненной реальности относится и отображение офсайдных линий на поле во время трансляции футбольного матча. Приложение MSQRD (и куча других подобных программ), накладывающее в реальном времени маску на фотографию человека, тоже относится к AR. Поэтому нельзя однозначно сказать, что эта технология далека от пользователей.

Шлем безопасности

Одной из первых попыток вывести AR в потребительский сегмент стали очки Google Glass. Над проектом в условиях строжайшей секретности работало множество специалистов и исследователей в области носимой электроники, но что-то пошло не так. Внутри команды спорили даже по поводу позиционирования устройства, а возможности очков были крайне ограниченными. Это, в частности, и предопределило судьбу проекта.

Несмотря на все разногласия внутри команды, Сергей Брин принял решение в 2013 году выпустить на рынок незаконченный продукт, чтобы оценить реакцию общественности. Пользователи же упустили фразу о том, что это лишь эксперимент, который нуждается в доработке, а также по-настоящему удивлялись ценнику в 1500 долларов. Да и возможности у Glass были весьма скудные: можно посмотреть время, уведомления, поговорить с голосовым ассистентом, сделать снимок и снять ролик в ужасном качестве.

Последняя функция вызвала наибольшее количество проблем. После того как все осознали возможность вести скрытую видеосъемку с Google Glass, в общественных местах начались массовые запреты на ношение устройства. Так в 2015 году и закончилась славная история Glass, когда Google заморозила проект.

Еще одну попытку вывести в сеть носимое AR-устройство пытается предпринять Microsoft. В отличие от Google Glass, Hololens с самого начала позиционировался как устройство для профессионалов и бизнеса. Его разработка началась с Kinect для Xbox и идет уже более семи лет. Лишь в 2016 году разработчикам дали возможность купить себе devkit за три тысячи долларов.

По сравнению с Google Glass, это уже совершенно другой уровень. Во-первых, Hololens полностью автономен: шлем имеет собственный аккумулятор, процессор и графический чип, поэтому не нуждается в подключении к компьютеру. Во-вторых, благодаря технологии пространственного сканирования, шлем от Microsoft не просто создает в воздухе различные объекты, а привязывает их к поверхности. Эти две особенности позволяют создавать сложные проекции и голограммы в реальном мире. Однако Hololens имеет очень узкое применение, хотя именно этого и хотели добиться в Microsoft.

По неведомой причине многие ожидают изменений в игровой индустрии с появлением Hololens в широком доступе. Ubisoft демонстрирует прототипы своих игр, Microsoft показывает, как весело играть в Minecraft на журнальном столике, а разработчики выкладывают в сеть свои игры для шлема. Так, для Hololens уже портировали Portal с возможностью перемещать Куб-Компаньон.

Американский разработчик Абхишек Сингх (Abhishek Singh) пошел еще дальше и перенес в дополненную реальность целый уровень из Super Mario Bros. Причем в данном случае можно даже давить гумб, собирать монетки и есть грибы.

Всегда под рукой

Вместе с появлением AR-шлемов и очков малыми шагами развивалась дополненная реальность на смартфонах. Примитивная Pokemon GO уже упоминалась, но есть примеры и поинтереснее. Сейчас с помощью любого смартфона можно «примерить» татуировку, одежду или же увидеть, как будет смотреться мебель в квартире.

Однако качество этих проекций оставляет желать лучшего. Поэтому в Google решили создать собственную платформу для дополненной реальности Tango, над которой также работают создатели Kinect. Она развивалась параллельно с Google Glass, однако ничего общего с ней не имеет. Смартфоны и планшеты с поддержкой Tango оборудованы специальными датчиками и камерами для сканирования пространства и построения в реальном времени 3D-карты помещения.

C 2016 года Google официально запустила пользовательскую версию Tango. Проблема лишь в том, что система работает с определенным железом, поэтому совместимых устройств крайне мало. Хотя Google и обещает в скором времени изменить положение дел, но на данный момент представлено всего два смартфона с поддержкой платформы: Lenovo Phab 2 Pro за 500 долларов и Asus ZenFone AR, который появится летом.

Несмотря на то что Tango работает очень точно и дает уйму возможностей, популярностью система не пользуется. Виной тому то, что Google практически не продвигает платформу. Кто-то вообще слышал о новостях Tango в последнее время? Вероятно, в скором времени она повторит судьбу Glass. Хотя на фоне появления ARKit от Apple о Tango заговорили вновь.

В роли догоняющего

На прошедшей в начале июня WWDC 2017 Apple анонсировала свое решение в области дополненной реальности — платформу ARKit. Сразу после анонса на свет вышли аналитики, которые в один голос утверждали о скорой смерти проекта (хотя разработчики сразу оценили задумку). Но как только разработчики начали публиковать свои наработки, их тон сменился в сторону одобрения ARKit.

Благодаря грамотной обработке большого количества информации об окружающей среде, Apple удалось добиться точности, сравнимой с Tango-девайсами. И это без сложной и дорогой системы сенсоров, а с обычной камеры. Как итог — с каждым днем появляется все больше захватывающих роликов, демонстрирующих возможности платформы. Стоит также добавить, что реализуют они свои проекты на бета-версии ARKit и к релизу она может стать еще точнее.

Менее чем за месяц с момента выхода ARKit в сети начались бурные обсуждения платформы. Видимо, Крейг Федериги не лукавил, когда назвал iOS «крупнейшей AR-платформой в мире». Первым проектом, который поразил пользователей, стала виртуальная рулетка, точно измеряющая расстояние между двумя точками в дополненной реальности. Стоит отметить, что то же самое было реализовано в Tango.

Тем временем в соцсетях набирают популярность аккаунты, которые собирают ролики с ARKit. Так, за это время разработчики уже смогли перенести Minecraft в дополненную реальность.

Есть все основания полагать, что с полноценным релизом iOS 11 для ARKit появится еще больше интересных и, самое главное, полезных программ. К тому же, у разработчиков появится возможность улучшить работу уже существующих приложений вроде тех, которые позволяют примерить одежду. Более того, уже сейчас крупные компании работают над внедрением дополненной реальности в свои сервисы.

Тим Кук неоднократно заявлял, что AR является самой перспективной технологией на данный момент. Периодически в сети появляются слухи о работе Apple над очками дополненной реальности. По его словам, дополненная реальность настолько же грандиозная идея, как и создание смартфона. Некоторые из этого делают выводы о том, что компания работает над заменой iPhone. Поэтому нет сомнений полагать, что в Apple будут активно поддерживать собственную платформу. Судя по опыту других компаний, именно этого зачастую и не хватает амбициозным проектам.

Влад Массино

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