Взрывающийся Samsung Galaxy Note 7 признали величайшим провалом десятилетия

Издание The Verge составило рейтинг главных разочарований десятилетия. Величайшим провалом среди гаджетов, по мнению издания, стал смартфон Samsung Galaxy Note 7.

Журналисты заметили, что флагман 2016 года называли одним из лучших смартфонов на рынке, до появления новостей о случаях возгорания. Менее чем через месяц после релиза было известно минимум о 35 инцидентах со взрывающимся девайсом. В итоге Samsung пришлось публично признать фатальный дефект аккумулятора и отозвать всю партию Galaxy Note 7.

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Кроме аппарата корейской компании в десятку попали платформа Windows Phone, провалившиеся в продаже очки Google Glass, телефон Amazon Fire, телевизоры с 3D-экраном, ПО для быстрого обмена сообщениями Google Hangouts и проблемная клавиатура актуальных MacBook. На первое место антитопа за политику в сфере интернета поместили председателя Федеральной Комиссии Связи США Аджита Пая (Ajit Pai), который лично лоббировал отмену принципа сетевого нейтралитета.

В декабре The Verge опубликовало рейтинг самых значимых гаджетов последнего десятилетия. В топ попали умная колонка Amazon Echo, ноутбук MacBook Pro, а возглавил его смартфон iPhone 4.

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