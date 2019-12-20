Samsung выпустила раскладушку за 250 тысяч рублей

В Китае стартовали продажи Samsung Galaxy W20 — 5G-версии смартфона Galaxy Fold. Устройство имеет стартовую стоимость 20 тысяч юаней (около 170 тысяч рублей) и в топе достигает 30 тысяч (около 258 тысяч рублей), передает Gizmochina.

Корпус состоящего из двух половинок аппарата раскладывается. Девайс имеет основной 4,6-дюймовый и дополнительный 7,3-дюймовый дисплей, который доступен при раскладывании устройства. W20 получил процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Смартфон работает под управление ОС Android Pie.

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Устройство продается в двух вариантах. Базовый оценен в 19 999 юаней, и помимо самого девайса в комплект входят беспроводные наушники Galaxy Buds. Вариант Extreme дополняется подпиской на VIP-сервисы, комплект стоит 30 тысяч юаней. Samsung планирует продавать премиальную раскладушку только в Китае.

19 декабря авторитетный инсайдер рассказал, что следующий смартфон серии Galaxy Fold станет раскладушкой в стиле Motorola Razr. Релиз модели Galaxy Fold 2 состоится в феврале. Оригинальный Galaxy Fold дебютировал на рынке России 25 октября по цене 159 990 рублей, за месяц компания продала около тысячи экземпляров устройства.

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