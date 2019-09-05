Samsung объявила дату начала продаж складного Galaxy Fold

Компания Samsung в рамках конференции IFA объявила новую дату начала продаж смартфона Galaxy Fold. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обновленная версия смартфона, в которой решены проблемы с надежностью экрана, поступит в продажу в Южной Корее 6 сентября. 18 сентября устройство начнут продавать в Европе (Франции, Германии, Великобритании) и Сингапуре. Официально о дате начала продаж в США не сообщается, но, по слухам, там телефон появится в конце сентября.

Samsung Galaxy Fold представлен в феврале 2019 года, а его продажи были запланированы на апрель. Однако за несколько дней до старта журналисты начали жаловаться на поломки устройства. В результате Samsung отложила начало продаж и спустя несколько месяцев объявила о решении всех проблем.

Смартфон имеет два экрана: основной с диагональю 4,6 дюйма и дополнительный 7,3-дюймовый, который становится доступен только при раскладывании устройства. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Стоимость телефона составляет 1980 долларов.

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