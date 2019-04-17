Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования. Обозреватель издания Quartz Майк Мерфи написал об этом в Twitter и отметил в посте коллег, с которыми случилось то же самое.

Редакторы, о которых он упомянул, поделились итогами тестирования. Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. По его словам, у двух его коллег возникла такая же проблема без удаления пленки. «Теперь экран кажется совершенно мертвым», — констатировал он через час и прикрепил к посту фото смартфона.

У журналистов CNBC Стива Ковача и Тодда Хэселтона перестала работать половина экрана — у первого на следующий день после начала тестирования, у второго — через два дня.

Блогер Маркес Браунли тоже снял пленку с экрана, после чего дисплей почернел. В Twitter он предупредил своих читателей, что пленка только выглядит, как защитная, но удалять ее нельзя.

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Основной экран складного смартфона Galaxy Fold имеет диагональ 4,6 дюйма и разрешением 1960 на 840 точек, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152 на 1536 точек. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Продажи смартфона начнутся в конце апреля 2019 года по цене от 1980 долларов.

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