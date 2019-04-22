Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что решение о переносе было вызвано жалобами журналистов на поломки устройства. Однако изначально в компании утверждали, что поломки никак не отразятся на сроках запуска телефона. По словам источника, продажи начнутся «через несколько недель».

Спустя несколько дней после начала тестирования Galaxy Fold журналисты стали жаловаться на поломки устройства. Так, Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. По его словам, у двух его коллег возникла такая же проблема без удаления пленки. Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что под защитный слой его Galaxy Fold попала пыль, из-за чего на экране появились две зеленые полосы.

Основной экран складного смартфона Galaxy Fold имеет диагональ 4,6 дюйма и разрешением 1960 на 840 точек, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152 на 1536 точек. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Продажи смартфона начнутся в конце апреля 2019 года по цене от 1980 долларов.

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