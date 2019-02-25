Китайцы представили самый дорогой гнущийся смартфон

Китайская компания Huawei представила на конференции MWC 2019 смартфон Mate X с гибким экраном. Об этом пишет The Verge.

В сложенном виде смартфон обладает передним и задним экранами с диагональю 6,6 и 6,4 дюйма соответственно. Будучи развернутым, пользователю становится доступен практически квадратный восьмидюймовый экран с соотношением сторон 8:7.1 и разрешением 2480 на 2200 точек.

Устройство оснащено 7-нанометровым процессором Kirin 980, поддерживает поколение связи 5G. Huawei обещает, что аккумулятор емкостью 4500 мАч способен заряжаться до 85 процентов за 30 минут.

Гаджет с 8 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами постоянной обойдется потенциальному покупателю в 2,299 евро (170 тысяч рублей). Новинка поступит в продажу в середине 2019 года.

21 февраля Samsung выпустила гнущийся смартфон Galaxy Fold. Продажи смартфона начнутся в конце апреля 2019 года по цене от 1980 долларов.

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