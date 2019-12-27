Названы худшие гаджеты года

Профильное издание Engadget составило список самых неудачных, по мнению редакции, гаджетов и технологий уходящего года. В топ попали амбициозные релизы, не оправдавшие высоких ожиданий.

Редакция выбрала складной смартфон Samsung, который оказался «настоящим PR-провалом». Первые обладатели Galaxy Fold столкнулись с дефектной конструкцией устройства, в результате чего экран аппарата приходил в негодность. Ноутбук Microsoft Surface Pro X, по мнению журналистов, должен был стать заменой ПК, но получил типичные проблемы компьютеров на Windows.

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Huawei Mate 30 Pro попал в список худших из-за проблем с сертификацией Google, вызванных санкциями США. Издание отмечает, что это был отличный флагман, которому не суждено стать популярным.

Отдельно эксперты назвали несколько разочаровывающих технологий года. Из-за отсутствия прогресса к ним отнесли операционную систему для носимых гаджетов Google WearOS, стриминговый сервис для геймеров Google Stadia раскритиковали за большое количество ошибок и багов. Стандарт связи пятого поколения подвергся критике по причине слишком медленного распространения. В частности, Engadget обратило внимание на тот факт, что на рынке уже есть смартфоны с поддержкой 5G, однако их преимущества пока недоступны обычному потребителю.

Также журналисты включили в список провалов IT-компании, которые «обещают сделать жизнь лучше», но продолжают попадать в скандалы, касающиеся личных данных пользователей и негативного обращения с собственными сотрудниками. В качестве примера такой компании эксперты привели Facebook.

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