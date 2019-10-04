Студия Rockstar Games анонсировала выпуск игры Red Dead Redemption 2 на ПК. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

«Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября, а для игроков, оформивших предзаказ в нашем магазине, который откроется 9 октября, будут доступны специальные бонусы. Также все те, кто установил Rockstar Games Launcher, получат бесплатную копию Grand Theft Auto: San Andreas», — говорится в сообщении Rockstar.

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При оформлении предзаказа до 22 октября пользователи смогут выбрать в подарок две игры из списка: GTA III, Vice City, San Andreas, Bully, L.A. Noire или Max Payne 3. Также игру можно будет купить в магазине Epic Games, а в Steam она появится в декабре. Вместе с тем, игра будет доступна с первого дня работы стримингового сервиса Google Stadia.

Версия игры для ПК будет отличаться улучшенной графикой, а также в ней будут новые миссии, виды оружия и другие элементы.

Первая часть RDR издавалась лишь на PS3 и Xbox 360.

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.

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