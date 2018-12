Объявлены лучшие игры года

На церемонии The Game Awards назвали лучшие игры 2018 года. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале TGA.

Главную награду — «Лучшая игра года» — получил эксклюзив для PlayStation 4 God of War. Также на эту награду претендовали Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Monter Hunter World, Assassin’s Creed Odyssey и Celeste. Вместе с этим GoW получила награду за лучшую режиссуру и победила в номинации «Лучшая приключенческая игра».

Иконой индустрии названа сооснователь компании 2K Games Грег Томас. Награду за лучшую актерскую игру получил Роджер Кларк, который исполнил роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Игра также победила в номинациях «Лучшая история», «Лучшая музыка» и «Лучший дизайн звука». Лучшим стримером года стал Ninja, лучшим киберспортсменом назвали SonicFox — он заявил, что часть средств, полученных на конкурсе, отдаст своему болеющему раком другу.

Лучшей семейной игрой по итогам голосования стала Overcooked 2, награду «Лучшая стратегия» получила Into the Breach. Лучшая инди-игра — Celeste. За это звание боролись также Dead Cells, Into the Breach, Return of Obra Dinn и The Messenger. В номинации «Лучшая спортивная/гоночная игра» победила Forza Horizon 4. Лучшей развивающейся игрой стала Fortnite, она же получила звание лучшего мультиплеера.

Материалы по теме Япона вошь Названы лучшие игры года

Во время пре-шоу также был озвучен ряд наград. Лучшей игрой в жанре экшен назвали Dead Cells. Награду «Лучшая ролевая игра» получила Monster Hunter World. Overwach получила звание самой лучшей киберспортивной игры. Лучшей студенческой игрой стала Combat 2018.

Отмечается, что лучшие игры года выбирали, учитывая голоса игроков и профессиональной прессы.

The Game Awards — ежегодная церемония награждения, проводимая с 2003 года (изначально под названием Spike Video Game Awards) в противовес другому важному ежегодному мероприятию Е3. В 2018 году на ней было сделано рекордное число анонсов.

Компания Nintendo представила третью частью Marvel Ultimate Alliance: The Black Order, она выйдет только на Nintendo Switch. В следующем году выйдет улучшенная версия знаменитой игры The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Она также будет доступна на консолях. Компания Ubisoft представила Far Cry: New Dawn — спин-офф Far Cry 5 спустя 17 лет после ядерного взрыва. Игра будет доступна с 15 февраля на PS4, Xbox One и РС. Создатели оригинальной Fallout Тим Кейн и Леонард Боярски представили свою новую игру The Outer Worlds. Ее следует ждать в 2019 году на PS4, Xbox One и РС. Разработчики из NetherRealms показали трейлер Mortal Komba 11 и сразу же назвали дату выхода — 23 апреля 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!