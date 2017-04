BAFTA назвала лучшие игры года

Британская академия искусств (BAFTA) в рамках церемонии British Academy Games Awards объявила лучшие игры 2016 года. Полный список призеров размещен на сайте организации.

Материалы по теме Покемон и какодемон Лучшие игры 2016 года по версии «Ленты.ру»

Лучшей игрой года по версии жюри стал эксклюзив PlayStation 4 «Uncharted 4: Путь вора». Шутер Overwatch, названный лучшей игрой по версии D.I.C.E. Awards и The Game Awards, стал лучшей мультиплеерной игрой прошлого года. На этом поприще игра Blizzard смогла опередить Battlefield 1, Titanfall 2 и Forza Horizon 3.

Платформер Inside от независимой студии Playdead получил сразу четыре награды: «Художественные достижения», «Лучший геймдизайн», «Лучшее повествование» и «Лучшая оригинальная игра». Другая инди-игра Firewatch стала «Лучшим дебютом» 2016 года по мнению академиков. Также жюри наградило актрису Сисси Джонс, которая озвучивала героиню Firewatch.

Лучшей мобильной игрой стала Pokemon GO, а Clash Royale получила приз зрительских симпатий. Также академики отметили такие проекты, как The Last Guardian («Лучший звук»), Rocket League («Лучшее развитие»), Overcoocked («Лучшая британская игра и «Лучшая семейная игра»), а также That Dragon, Cancer («Лучшие инновации»).