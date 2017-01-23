Геймеры выбрали лучшие игры года

Пользователи форума NeoGAF провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты 2016 года. В опросе приняли участие более двух тысяч человек.

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Геймеры опубликовали собственный топ-10 игр с описанием, на основе чего подсчитывался общий балл конкретных проектов и определялось их место в рейтинге. Голосование проходило с 24 декабря по 21 января.

Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для PlayStation 4 «Uncharted 4: Путь вора». Второе место занял шутер DOOM, а третье — Overwatch. В список также попали Dark Souls III, Titanfall 2, Ratchet & Clank и «Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино». Dishonored 2, по мнению игроков, достойна лишь 15-го места, а Battlefield 1 — 18-го.

Кроме того, «Uncharted 4: Путь вора» стала лидером по количеству номинаций двадцатой ежегодной премии D.I.C.E. Awards. Приключенческий блокбастер может получить вплоть до 10 наград.