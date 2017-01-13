Объявлены номинанты на крупнейшую игровую премию

Академия интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences) объявила номинантов двадцатой ежегодной премии D.I.C.E. Awards. Об этом сообщается на сайте организации.

За 22 номинации борьбу ведут в общей сложности 56 игр. За звание «Игры года» поборются экшен про Первую мировую войну Battlefield 1, необычный инди-платформер INSIDE, многопользовательский шутер Overwatch, мобильный хит Pokémon Go и эксклюзив для PlayStation 4 — Uncharted 4: A Thief's End, сочетающий в себе элементы квеста и экшена.

Последний стал лидером по числу номинаций. Приключенческий блокбастер может получить вплоть до 10 наград. Ближе всего к нему подобрался хорошо принятый критиками INSIDE с девятью номинациями.

Battlefield 1 претендует на награды в восьми номинациях, синглплеерный The Last Guardian — в семи. Приключенческий Firewatch, как и Overwatch, может получить до шести статуэток, а многопользовательский вертикальный экшен Titanfall 2 рассчитывает на четыре награды.

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В номинации за «Выдающиеся достижения в повествовании» представлены пять игр. Это Uncharted 4: A Thief's End, рассказывающий увлекательную историю в духе Индианы Джонса, Firewatch, где в роли лесника игрок раскрывает тайну лесов Вайоминга, INSIDE — двумерный платформер про мальчика, оказавшегося в самом эпицентре таинственного проекта, Oxenfree — сверхъестественный триллер о группе друзей, открывших путь к призракам, а также That Dragon, Cancer, погружающий в историю четырехлетнего мальчика, который боролся с раком.

D.I.C.E. Awards — ежегодная премия, тесно связанная с конференцией разработчиков D.I.C.E. Summit. В этом году церемония проходит в двадцатый раз. Победителей наградят 23 февраля в Mandalay Bay Convention Center в Лас-Вегасе.

Академия интерактивных искусств и наук — некоммерческая организация профессионалов индустрии, продвигающая разработку видеоигр с 1996 года.