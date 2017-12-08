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Названы лучшие игры года

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В Лос-Анджелесе прошла четвертая ежегодная премия The Game Awards. Результаты опубликованы на сайте мероприятия.

Лучшей игрой года по версии жюри стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра обошла Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5 и Horizon Zero Dawn. Также The Legend of Zelda получила награду в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучший приключенческий боевик».

Wolfenstein II: The New Colossus стала «Лучшим экшеном» года, а Overwatch получила награду как лучшая игра, в которую продолжают играть на протяжении нескольких лет.

Лучшей ролевой игрой стала Persona 5, лучшим файтингом — Injustice 2, лучшая игра для всей семьи — Super Mario Odyssey, лучшая стратегия — Mario + Rabbids Kingdom Battle. Forza Motorsport 7 признали спортивной игрой года. Победитель в номинации «Лучший мультиплеер» назван не был.

Инди-игра Hellblade: Senua's Sacrifice получила три награды: «Лучший звук», «Лучший актер озвучивания» и «Наиболее значимая игра». Платформер Cuphead выиграл в номинации «Лучший дизайн» и «Лучший инди-дебют». Лучшей мобильной игрой стала Monument Valley 2, а лучшей игрой для портативных консолей — Metroid: Samus Returns.

В номинации «Самая ожидаемая игра» победил PS4-эксклюзив The Last of Us: Part II. На эту награду претендовали Red Dead Redemption II, Monster Hunter: World, Marvel’s Spider-Man, God of War.

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