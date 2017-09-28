Rockstar опубликовала новый трейлер Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games опубликовала на YouTube второй трейлер игры Red Dead Redemption 2. Она, как показывает ролик, будет посвящена приключениям преступника Артура Моргана (Arthur Morgan) и банды Ван дер Линде (Van der Linde).

Изначально релиз игры был запланирован на осень 2017 года, но в мае разработчики объявили о переносе проекта на весну 2018-го. Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру совершенно новый мультиплеер. По последним слухам, он будет похож на многопользовательский режим в игре GTA 5.