Наука и техника
 

Выход Red Dead Redemption 2 перенесли на 2018 год

Перейти в «Мою Ленту»

Студия Rockstar Games на своем сайте объявила о переносе даты релиза Red Dead Redemption 2 на весну 2018 года. Ранее в компании заявляли, что игра выйдет осенью 2017-го.

Разработчики пишут, что задержка вызвана необходимостью довести проект до идеала: «Это первая игра Rockstar, которая создается с нуля для консолей последнего поколения, поэтому нам необходимо дополнительное время, чтобы создать наилучший продукт для фанатов».

В студии принесли извинения за вынужденную задержку, а также опубликовали несколько новых скриншотов из игры. Отмечается, что она поступит в продажу только тогда, когда сами разработчики будут уверены в ее готовности.

Red Dead Redemption 2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру совершенно новый мультиплеер. По последним слухам, он будет похож на многопользовательский режим в игре GTA 5.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта дата выхода Red Dead Redemption 2
В Бразилии «вышла» GTA 6
Rockstar показала первый трейлер сиквела «GTA на Диком Западе»
Последние новости
Советник Авакова уверовал в Навального и российский Майдан
В сети посочувствовали грустному псу-консьержу из российского подъезда
Киевлянок попросили «придерживать красоту» на эскалаторах метрополитена
При взрыве в Манчестере пострадали около 120 человек
Вуз прояснил судьбу задавшего студентам реферат об угрозе либерализма педагога
Глава Нижнего Новгорода подал в отставку ради молодых
Табачные компании рассказали о последствиях подорожания спецмарок для отрасли
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:03 Сегодня
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год

«Латиницу называли "алфавитом революции"»

Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
15:25 Сегодня

«Око Саурона» поймало таинственные космические вспышки

11:52 Сегодня

Открыт новый тип планет

12:54 Сегодня

Китайский батискаф начал спуск на дно Марианской впадины

Наука и техника
 — 
00:02 20 мая 2017

Большая резня

Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
22:15 22 мая 2017

Названа дата запуска сервиса Android Pay в России

13:39 Сегодня

В НИИ козоводства отчитались о трате 40 миллионов на «убийцу» Windows

10:44 Сегодня

Названы сроки последнего пуска мощнейшей в мире ракеты

Наука и техника
 — 
16:00 Сегодня

Звездные дети

Как пятиклассники из «Сколково» стали первооткрывателями звезд
08:00 12 мая 2017

Найдена причина анорексии

07:03 Сегодня

Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей

16:23 24 апреля 2017

Синтезирована главная основа жизни на Земле

Россия
Неспящие к мощам
Как верующие провели ночь у храма Христа Спасителя, ожидая доступа к святыне
Глава Нижнего Новгорода подал в отставку ради молодых
Саша Спилберг«Я просто пришла сказать — "Привет!"»
Саша Спилберг о чипсах, блогерах, хейте в политике и своем визите в Госдуму
Явлинский избран почетным вице-президентом Либерального интернационала
РПЦ попросила прокуроров запретить «сатанинский» фестиваль красок в Челябинске
Откусившего кончик носа соседу жителя Татарстана отправили в колонию
Валентин ГафтТеатру не нужны каратели
Валентин Гафт рассказал МОСЛЕНТЕ о современниках и своем отношении к цензуре
Все материалы
Мир
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Смерть на стадионе
Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
Публичная экзекуция индонезийских геев попала на видео
ИГ назвало теракт в Манчестере местью за нападение на «земли мусульман»
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Все материалы
Бывший СССР
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
Советник Авакова уверовал в Навального и российский Майдан
Киевлянок попросили «придерживать красоту» на эскалаторах метрополитена
Раскоронованного вора в законе Яшку Бакинского убили в Баку
В Запорожье разоблачили отправлявших пенсии в ДНР чиновников
В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата
Радикалы угрожали разгромить ливанское кафе в Киеве из-за дорогого кофе
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Банк России рассказал о помощи 200 валютным ипотечникам
Норвегия отказалась участвовать в сокращении нефтедобычи
Для «нормальной жизни» семье из трех человек понадобилось 84 тысячи рублей
В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов
Всемирный банк спрогнозировал падение уровня бедности в России
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
В подмосковном хозяйстве рассказали о запаздывающем из-за холода урожае клубники
Табачные компании рассказали о последствиях подорожания спецмарок для отрасли
Nokia и Apple отказались от взаимных судебных претензий
Специальные марки для сигарет подорожали на 50 рублей
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
Эксперт прокомментировал компенсацию абонентам «МегаФона» за сбой в сети
Все материалы
Силовые структуры
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
12 иcтребителей F-15 ВВС США прибыли на учения в Финляндию
СМИ сообщили о завершении расследования дела Улюкаева
Саудовская Аравия купит американские патрульные самолеты Р-8А Poseidon
На Сахалине понятой случайно опознал свои удочки при осмотре гаража
Все материалы
Наука и техника
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
«Око Саурона» поймало таинственные космические вспышки
Открыт новый тип планет
Китайский батискаф начал спуск на дно Марианской впадины
В НИИ козоводства отчитались о трате 40 миллионов на «убийцу» Windows
Все материалы
Спорт
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Капитан «Спартака» Глушаков назвал Урганта «топовым чудаком»
Россиянин Наместников оценил возможность участия в ОИ в обход запрета НХЛ
Победитель Australian Open-2016 признался в участии в договорном матче
Хоккейный тренер Канарейкин назвал причины поражения России от Канады на ЧМ
Все материалы
Культура
Кирилл Серебренников«Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно»
Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»
На пример
Американский мечтатель Кеннеди как образец для подражания
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
В Минкульте прокомментировали обыски у Серебренникова
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур
Серебренникова повезли в СК
Кремль дистанцировался от ситуации с обысками у Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
Любитель коленопреклоненных журналисток возглавит сербскую спецслужбу
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Опубликован шорт-лист конкурса молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина
Разговаривающий по телефону с богом пастор озадачил соцсети
В сети разозлились на неотесанного жениха на турецкой свадьбе
В сети начали поиск пропавших во время теракта в Манчестере детей
Все материалы
Ценности
Ветреные натуры
Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Москвичам покажут принтер для татуировок
Лишенный двигателей самолет Элвиса Пресли оценили в 3,5 миллиона долларов
Марка Artdeco снабдила женщин арсеналом для декора бровей
Charlotte Olympia украсила слиперы матрешками и сакурой
Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони
Все материалы
Путешествия
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео
Половина россиян проведет летний отпуск дома
Киоски самостоятельной регистрации пассажиров научили передвигаться
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Сторонник Трампа вынудил экипаж United Airlines прервать перелет
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
В Индии связали 14-километровый шарф
В сургутский магазин пришли четыре коровы
Агент Louis Vuitton пожаловалась на угрозы после увольнения модели за лишний вес
Китаец провел по городу крокодила на поводке и сделал из него шашлык
Все материалы
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Появились фотографии нового кроссовера Citroen
Lamborghini Huracan разгонался до 400 км/ч за 800 метров
Hyundai дала послушать хот-хэтч i30 N
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы