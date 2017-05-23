Выход Red Dead Redemption 2 перенесли на 2018 год

Студия Rockstar Games на своем сайте объявила о переносе даты релиза Red Dead Redemption 2 на весну 2018 года. Ранее в компании заявляли, что игра выйдет осенью 2017-го.

Разработчики пишут, что задержка вызвана необходимостью довести проект до идеала: «Это первая игра Rockstar, которая создается с нуля для консолей последнего поколения, поэтому нам необходимо дополнительное время, чтобы создать наилучший продукт для фанатов».

Скриншот: игра Red Dead Redemption 2 1 /6

В студии принесли извинения за вынужденную задержку, а также опубликовали несколько новых скриншотов из игры. Отмечается, что она поступит в продажу только тогда, когда сами разработчики будут уверены в ее готовности.

Red Dead Redemption 2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру совершенно новый мультиплеер. По последним слухам, он будет похож на многопользовательский режим в игре GTA 5.