В Бразилии «вышла» GTA 6

Пользователь Reddit опубликовал фотографию коробки с игрой GTA 6 для консоли PlayStation 2. По словам автора поста, он приобрел диск в Бразилии.

На коробке игры изображена актриса Саммер Глау в роли девушки-киборга из телесериала «Терминатор: Битва за будущее», а также несколько концепт-артов из других игр серии GTA.

International Business Times отмечает, что подобные версии игр весьма популярны в Бразилии, Таиланде и Индонезии. Чаще всего они являются пиратскими версиями GTA: San Andreas, которая вышла в 2004 году, со множеством установленных модификаций.

Стоит отметить, что студия Rockstar еще даже не анонсировала новую часть GTA. Последняя часть серии — Grand Theft Auto V — вышла для PS 3 и Xbox 360 17 сентября 2013 года. Версии для PS4 и Xbox One вышли 18 ноября 2014 года, а для ПК — 14 апреля 2015 года. Grand Theft Auto V отличается от предыдущих выпусков криминального боевика тем, что в ней не один, а сразу три главных героя, между которыми игрок переключается при прохождении.

На данный момент студия занята разработкой Red Dead Redemption 2. Игра повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века. Ожидается, что RDR 2 поступит в продажу на PS4 и Xbox One осенью 2017 года.