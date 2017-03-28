Раскрыта дата выхода Red Dead Redemption 2

На сайте польского Media Markt появилась информация о точной дате выхода игры Red Dead Redemption 2. Судя по странице магазина, продолжение вестерна от Rockstar поступит в продажу 3 октября 2017 года. Об этом сообщает CD Action.

Представитель Media Markt на запрос от редактора издания подтвердил эти данные. «Я хотел бы вам сообщить, что наш отдел маркетинга получил информацию от дистрибьютора о том, что выход игры запланирован на 3 октября», — написал он.

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Как отмечается, уже после ответа от магазина информация о сроках с его сайта пропала.

Незадолго до этого на портале британского ретейлера Base появлялись данные о более раннем выходе игры — 26 сентября. В обеих утечках не было информации о выходе игры на ПК. Согласно официальному заявлению студии Rockstar, игра выйдет будущей осенью и будет доступна только на консолях PS4 и Xbox One.

RDR2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру «совершенно новый» мультиплеер. По последним слухам, он будет аналогичным многопользовательскому режиму в игре GTA 5.