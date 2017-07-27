Rockstar начала работу над GTA VI

В резюме актера Тима Неффа (Tim Neff) обнаружена информация об участии в создании игры Grand Theft Auto VI. На информацию наткнулся пользователь форума NeoGAF под ником chadskin.

Согласно резюме, Нефф участвует в захвате движения для GTA VI. Это является подтверждением того, что разработчики уже начали работу над игрой. Также Нефф работал над Red Dead Redemption 2.

Пользователи форума предполагают, что игра выйдет не ранее чем через два года после Red Dead Redemption 2, то есть после 2020 года. Некоторые из них уже подробно расписали, когда должен состояться релиз: весной 2020 года для PS4 и Xbox One, весной 2021 года для консолей следующего поколения и осенью того же года для ПК. Также, по их мнению, действия игры будут происходить в Vice City.

Grand Theft Auto V вышла для PS3 и Xbox 360 17 сентября 2013 года. Версии для PS4 и Xbox One появились 18 ноября 2014 года, а для ПК — 14 апреля 2015 года. Grand Theft Auto V отличается от предыдущих выпусков криминального боевика тем, что в ней не один, а сразу три главных героя, между которыми игрок переключается при прохождении.

На данный момент студия занята разработкой Red Dead Redemption 2. Игра повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века. В мае 2017 года разработчики перенесли дату выхода игры на 2018 год.