В сети узнали о разработке сиквела «GTA про школьника»

Студия Rockstar Games работает над второй частью симулятора школьника Bully. Об этом написал пользователь форума GTA Forums под ником Yan2295, который ранее уже публиковал утечки о проектах компании.

По словам инсайдера, Bully 2 уже находится в разработке и станет следующей игрой студии после Red Dead Redemption 2. Однако более точной информацией он делиться не стал.

В компании ранее намекали на то, что работают над сиквелом Bully. Так, в одном из интервью сооснователь Rockstar Дэн Хаузер (Dan Houser) рассказывал, что создание игры начнется сразу после релиза Max Payne 3 (вышла в 2011 году). Однако спустя шесть лет о второй части не было никакой информации.

Релиз Bully состоялся в 2006 году на платформе PlayStation 2. Игра рассказывала о буднях трудного подростка, который учится в английской частной школе. Игру часто называли «школьной версией» Grand Theft Auto из-за большого количества схожих элементов. Игрок должен посещать уроки, исследовать открытый мир, бороться со школьными группировками и драться с другими учениками.

Red Dead Redemption 2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в нее «совершенно новый» мультиплеер. По слухам, игра выйдет 3 октября.