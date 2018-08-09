Впервые показан геймплей Red Dead Redemption 2

Youtube / Rockstar Games

Студия Rockstar Games опубликовала на YouTube новый трейлер игры Red Dead Redemption 2. В шестиминутном ролике кратко рассказали об особенностях мира игры, а также показали первые геймплейные кадры. Также разработчики пообещали опубликовать другие ролики, в которых подробнее рассказывается о сюжетных и побочных заданиях, взаимодействии с бандой и совершении ограблений.

Игра повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века. В мае 2017 года разработчики перенесли дату выхода игры на весну 2018 года, а затем еще раз — на 26 октября 2018 года. Игра выйдет на PS4 и Xbox One.

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