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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Игра Red Dead Redemption 2, выпущенная студией Rockstar Games, вышла на персональных компьютерах. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Отмечается, что игра стала первой из серии, которая доступна на персональных компьютерах. Новая версия отличается улучшенной графикой. Также в ней будут новые миссии, виды оружия и другие элементы.

Релиз игры был анонсирован 4 октября.

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века. Первая часть RDR издавалась лишь на PS3 и Xbox 360.

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Предыстория: Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
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