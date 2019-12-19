Умные часы помогли блогерше раскрыть измену бойфренда

Instagram-блогерша Нейлин Эшли (Neyleen Ashley) смогла раскрыть измену бойфренда с помощью умных часов Apple Watch. Об этом пишет Mirror.

Эшли встречалась с парнем на расстоянии в течение трех лет. По ее словам, она сильно его любила, однако он не демонстрировал похожих чувств. «У меня с ним никогда не было чувства безопасности, и он никогда не давал мне понять, что я чего-то стою», — поделилась девушка.

Модель подозревала, что парень может использовать ее, но не имела никаких доказательств. Однажды она заметила, что его Apple Watch вибрируют и решила посмотреть на экран, пока бойфренда не было дома. Она увидела там сообщения от различных девушек. Эшли выяснила, что парень за ее спиной встречался с другими партнерами, в том числе с проститутками.

Блогерша рассказала молодому человеку о своей находке, и пара вскоре распалась. Бойфренд просил Эшли возобновить отношения, но она не согласилась. Модель призналась, что несмотря на разрыв, чувствует себя хорошо.

Ранее другая девушка смогла доказать измену своего парня с помощью детали на одной из его фотографий. Ее заметили внимательные пользователи соцсетей.

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