Британец задумал бесплатно сходить в ресторан и был уличен в измене

Житель Великобритании Адам-Зеев Нуссбаум (Adam-Zeev Nussbaum) был уличен в измене после того, как принял участие в конкурсе со своей тайной подругой. Об этом сообщает The Sun.

Ресторан Burger & Beyond разыгрывал романтический вечер в честь Дня святого Валентина. Для участия в конкурсе нужно было отметить свою возлюбленную в комментариях. Нуссбаум отметил свою любовницу и неожиданно стал победителем. О том, что парень вместе со своей спутницей стали обладателями ужина, заведение сообщило в своем Instagram.

На аккаунт ресторана оказались подписаны 130 тысяч человек, и Нуссбауму не понравилось упоминание его имени в соседстве с тайной девушкой. В переписке с заведением он потребовал удалить отметку, но там быстро поняли, что парень пытается скрыть измену, и предложили бесплатный обед его настоящей девушке.

Нуссбаум настаивал, что неверно прочел условия конкурса, но ресторан все равно пристыдил его за подобное поведение в праздничный день. В результате заведение объявило победителями другую пару, которая действительно состояла в отношениях.

В январе британка опубликовала в Twitter переписку своего бойфренда с другой девушкой после того, как поняла, что он ей неверен. После скандала любовница и девушка перестали общаться с парнем.

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