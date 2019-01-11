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Девушка поймала парня на переписке с любовницей и опозорила его в сети

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Эмили Уилсон

Британка Эмили Уилсон (Emily Wilson) опубликовала в Twitter переписку своего парня с другой девушкой после того, как уличила его в измене. На ее изощренную месть обратил внимание таблоид Mirror.

Уилсон обнаружила, что бойфренд изменил ей перед их совместным отпуском. Позднее обманщик продолжил общение с любовницей в сети.

В переписках мужчина рассказывал ей, что они будут вместе, как только он вернется из другой страны, признавался ей в нежных чувствах и убеждал, что просто дружит с Уилсон.

Девушка опубликовала множество скриншотов сообщений от изменщика в своем Twitter. «Представьте себе, что вы едете в отпуск в Австралию на месяц со своим парнем, с которым вы уже почти три года, чтобы узнать в день возвращения, что он спал с кем-то в ночь перед отъездом и отправлял ей сообщения с другого аккаунта в Snapchat все то время, что вы лежали рядом с ним», — пожаловалась она.

Уилсон также выложила свою переписку с любовницей бойфренда. Она обратилась к ней, чтобы развеять последние сомнения в неверности парня. «Я не имею ничего против тебя, мне просто нужно знать», — написала она ей.

Оказалось, что разлучница и сама хотела поговорить с Уилсон, но очень боялась, что та закатит скандал. Девушка объяснила, что парень обманул ее. После того как она узнала о его постоянных отношениях, она прервала общение с ним.

Ранее британец Кирран Герлинг (Kirran Girling) узнал об измене своей любимой, когда просматривал телешоу с ее участием. Она поцеловалась с другим в эфире программы Celebs Go Dating.

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