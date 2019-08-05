Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото

Девушка по имени Кени Хайес (Keny Hayes) смогла доказать измену своего парня Кейтрика Денсона (Keithrick Denson) с помощью внимательных пользователей Twitter. Об этом пишет Bored Panda.

Хайес увидела фото своего бойфренда с другой девушкой в ленте соцсети. Когда она потребовала от возлюбленного объяснений, он заявил, что это старый снимок. Однако юзеры увеличили фотографию и обнаружили, что на заднем фоне стоит журнал Houstonia, выпущенный в феврале 2019 года.

Кроме того, публикацию Хайес прокомментировала девушка, с которой был запечатлен Денсон. Она призналась, что рассталась с парнем три недели назад, но затем они снова созвонились. «Я сказала, что не хочу с ним больше быть. Он ответил, что гуляет с кем-то, но я не думала, что он в отношениях», — пояснила девушка.

Она также прислала Хайес чек, на котором было имя парня, чтобы та потом могла показать его Денсону в доказательство своих слов.

Пользователи сети удивлялись внимательности других юзеров. «Сколько эпизодов сериала "Закон и порядок" нужно было посмотреть, чтобы определять дату фото по журналу?» — задавался вопросом один. «Полиции надо рассказывать о своих делах в Twitter», — писал другой.

В июле 2019 года стало известно, что мужчина раскрыл сексуальную ориентацию своего отца и не знал, правильно ли делает, скрывая ее ото всех.

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