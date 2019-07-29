Мужчина раскрыл сексуальную ориентацию отца и оказался на распутье

Пользователь Reddit под ником july252019 рассказал, что 10 лет назад обнаружил профиль своего отца на сайте гей-знакомств. Он спросил совета у комментаторов, правильно ли поступает, держа свою находку в секрете. Некоторые юзеры поддержали его и одобрили молчание, другие же посчитали это недопустимым.

По словам автора, тайну он узнал, еще учась в колледже. Тогда ему удалось зайти в аккаунт родителя: так он обнаружил, что отец общается с другими мужчинами и иногда встречается с ними. «Я никогда не говорил ни маме, ни братьям и сестрам. Я единственный, кто знает. Прошло уже более 10 лет с тех пор. Он регулярно заходил на сайт все это время», — рассказал юзер.

Свое желание не рассказывать матери он объяснил тем, что не хочет разрушать их брак и расстраивать ее. Одновременно с этим автор поста пояснил, что сам гомосексуал и в семье об этом знают. После прочтения комментариев автор добавил, что пока повременит с общением с отцом о теме и не станет рассказывать семье, однако планирует это сделать со временем.

Мнения пользователей разделились: некоторые поддержали его решение, другие же посчитали недопустимым молчание о встречах отца с мужчинами втайне от жены. «Это несправедливо по отношению к матери, она на 100 процентов заслуживает знать, что муж ей изменяет. Его сексуальная ориентация не имеет значения, измены делают его ужасным человеком», — заметил один из юзеров. Сторонники автора в свою очередь посчитали, что мать вероятно знает или, по крайней мере, догадывается об ориентации мужа и в курсе его встреч. «Так что лучше либо поговорить с отцом лично, либо унести этот секрет с собой в могилу», — пояснил участник дискуссии.

Ранее пользователь Reddit столкнулся с осуждением пользователей сообщества после того, как рассказал о планах запретить своим дочерям идти на лесби-свадьбу сестры из-за религиозных убеждений.

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