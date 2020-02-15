Назван легкий способ снизить высокое давление без лекарств

Немецкий кардиолог рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление без лекарств. Его слова приводит местный портал Focus.

Так, по словам руководителя Центра профилактической и спортивной медицины технического университета Мюнхена Мартина Халя, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Он также уточнил, что можно добавить к ежедневным упражнениям финскую ходьбу, езду на велосипеде и бег трусцой, однако настоятельно рекомендовал не перегружать организм.

Вдобавок эксперт посоветовал соблюдать нестрогую диету, а именно — сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, поскольку эти продукты содержат слишком много соли. Халь предложил заменить их на овощи.

Он заключил, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится на 50 процентов.

Ранее в феврале доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, что наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также люди преклонного возраста. Он посоветовал уменьшить количество физических нагрузок и принять необходимые лекарства период погодных аномалий.

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