Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула». О такой опасности алкоголя радио Sputnik рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, из-за высоких температур выведение алкоголя из организма европейцев происходит быстрее. Кроме того, жители европейских стран более устойчивы к вину, но если они будут пить в таких же объемах коньяк, последствия будут тяжелее.

Нарколог добавил, что если человек пьет по бокалу вина за ужином каждый день, его нельзя отнести к алкоголикам. К этой категории относятся люди, у которых есть «неукротимое желание употреблять бокал вина и отсутствуют тормоза». Он призвал россиян сходить к наркологу и пройти тест.

Брюн напомнил, что опьянение — побочный эффект действия алкоголя. Главное влияние — токсичное, в связи с чем не существует безопасной для организма дозы. Кроме того, маркер злоупотребления алкоголя индивидуален, добавил специалист.

Ранее российский кардиолог и член-корреспондент РАМН Ирина Чазова разрешила россиянам пить алкоголь в небольших количествах и назвала оптимальную дозу вина на каждый день. Для мужчин это два бокала, для женщин — один.

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