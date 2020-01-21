Врач разрешила россиянам понемногу пить

Российский кардиолог и член-корреспондент РАМН Ирина Чазова разрешила россиянам пить алкоголь в небольших количествах и назвала оптимальную дозу вина на каждый день. Для мужчин это два бокала, для женщин — один. Об этом врач заявила в рамках ассамблеи «Здоровая Москва», передает News.ru.

«Лучше потреблять каждый день понемногу, чем раз в неделю и много», — отметила Чазова. По ее словам, исследований о вреде небольших доз алкоголя на организм пока нет, поэтому полный отказ от спиртного она не считает оправданным.

Кроме того, врач отметила, что вред «незначительного» курения также пока не доказан. Так, исследователи не изучали влияние на организм одной выкуренной сигареты в сутки. Вместе с тем Чазова признала, что «курение, безусловно, зло».

В сентябре 2019 года в Минздраве сообщили о существовании безопасного количества алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

После этого первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

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