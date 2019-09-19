Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя на каждый день

Россиянам назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Соответствующие рекомендации подготовлены экспертами министерства здравоохранения России, передает РИА Новости.

Специалисты признали стандартной порцией 10 граммов чистого алкоголя. Указывается, что на этот шаг эксперты пошли намеренно, поскольку крепость напитков отличается, и следовательно количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет различной. «Пределами такого употребления [сопряженного с незначительным риском] считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех стандартных порций в день», — сказано в рекомендациях.

Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом эксперты настаивают, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья. «Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — резюмировали авторы. Кроме того, они обратили внимание на нежелательность употребления алкоголя при беременности или управлении автотранспортом.

В декабре главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн развеял основные мифы об употреблении алкоголя и рассказал о способах борьбы с похмельем.

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