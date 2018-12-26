Россиян поучили пить без последствий

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в преддверии Нового года развеял основные мифы об употреблении алкоголя и рассказал о способах борьбы с похмельем. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс».

Эксперт развенчал миф о том, что употребление жирной пищи перед алкоголем позволяет дольше не пьянеть. По его словам, жиры, содержащиеся в таких продуктах, действительно создают пленку на стенках желудка и кишечника, и алкоголь начинает хуже всасываться, и человек может выпить гораздо больше, чем обычно. Однако через полчаса слизистая очищается, и весь выпитый алкоголь мгновенно усвоится организмом, что может привести к неприятным последствиям: человек получит отравление или даже впадет в кому.

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Брюн также не рекомендовал использовать метод аперитивов, заключающийся в том, что если выпить небольшую дозу алкоголя за полчаса-час до праздника, то активизируется ферментативная система печени для переработки алкоголя. Он отметил, что количество ферментов в организме ограничено, и в процессе употребления алкоголя они закончатся. Тогда весь непереработанный алкоголь превратится в ацетальдегид — «нервный, тяжелый яд, который бьет по всем клеткам организма», и в итоге наступит алкогольное отравление.

Празднование Нового года опасно также тем, что печень не приспособлена для переработки алкоголя и жиров в ночное время суток. Нарколог заметил, что в худшем случае еда и спиртные напитки усвоятся лишь наполовину, а в организме появятся остатки пищи и промежуточные продукты метаболизма, что приведет к токсичному эффекту.

Чтобы избежать тяжелого похмелья, эксперт посоветовал во время застолья «как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя и пить дозами как можно меньше». Он также назвал продукты, позволяющие снять симптомы похмелья: это кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол и препараты янтарной кислоты. По его мнению, после алкогольного отравления не стоит «опохмеляться» новой дозой спиртосодержащих напитков или заниматься спортом.

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