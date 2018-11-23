Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться. Об этом он рассказал агентству «Москва».

«Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве. В этом должна быть очень строгая мера», — предупредил он.

Брюн отметил, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь, что приводит к «алкогольному удару по голове». Не рекомендуется также смешивать глинтвейн с чем-то сладким.

Он также не рекомендовал употреблять глинтвейн совместно с другими алкогольными напитками в связи с различной переносимостью алкоголя у разных людей. «У некоторых людей переработка алкоголя организмом занимает три дня, а у некоторых — до трех недель», — резюмировал он.

В октябре был опровергнут миф о полезности вина. Выяснилось, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.

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