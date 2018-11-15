Названа причина алкоголизма в России

Ученые Питтсбургского университета в США выяснили, что люди, живущие в более холодных регионах Земли с меньшим числом солнечных дней, в том числе в России, чаще употребляют алкоголь и имеют больший риск смерти от алкогольной болезни печени. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Hepatology.

Специалисты проанализировали данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной метеорологической организации (ВМО), а также Института метрики и оценки здоровья. Было оценено среднее количество солнечных дней в году и средние годовые температуры в 193 странах мира, 50 американских штатах и 3 144 округах и их эквивалентов. Ученые также определили уровни употребления алкоголя и влияние спиртного на здоровье населения.

Оказалось, что между количеством выпиваемых спиртных напитков на душу населения и среднегодовой температурой (количеством солнечных дней) существует обратная корреляция. Кроме того, в холодных регионах с недостатком солнечного света люди чаще злоупотребляют алкоголем и страдают от связанного со спиртным циррозом печени.

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