Наука и техника
 
Последние новости
Стало известно об условиях содержания россиянки Бутиной в американской тюрьме
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Миллионы роутеров по всему миру оказались в опасности
Названа дата прощания с актером из «Жестокого романса»
Москвичам посоветовали покрыть головы  
Главного китайского буддиста обвинили в принуждении монашек к сексу
На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Умер Zombie Boy
Новости партнеров

В Минздраве посоветовали подходящее для жары вино

Перейти в «Мою Ленту»

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, какое вино лучше употреблять в жару. Своим советом он поделился с агентством РИА Новости.

По его утверждению, разбавленное пополам водой белое вино утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью во время жары, тогда как красное вино «тяжелее из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, сахаров, танинов и флавоноидов». При этом Брюн еще раз отметил важность разведения вина водой.

В свою очередь, кардиолог Евгений Осипов считает, что в любом случае спиртные напитки в жару не полезны, и стоит ограничиваться 50 граммами напитка вне зависимости от цвета вина.

2 августа международная группа ученых из Франции и Великобритании выяснила, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта в неделю, увеличивается риск деменции. По мнению исследователей, алкоголь способен защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски, в том числе заболевания печени и рак.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа опасность отказа от алкоголя
Названа неожиданная опасность алкоголя
Обозначена допустимая доза алкоголя
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0726 июля

Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
18:42 2 августа

В «Росатоме» придумали как лечить рак светом

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

15:18 2 августа

В России предложили наказать Индию за Су-57

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

07:12Сегодня

Найдено эффективное и безопасное средство от рака

13:54 2 августа

Рогозин запустит арабов на «Гагаринский старт»

Наука и техника00:0331 июля

«Сознание — это счисление»

Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

04:04Сегодня

Объяснено появление массового захоронения в Стоунхендже

11:36 2 августа

«Калибры» переориентируют «Искандеры»

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
Врачи заставили здоровую россиянку лечиться от рака и сделали инвалидом
Раскрыто отношение россиян к вегетарианству
Директор школы рассказал о прогулах убивших отца сестер
В американском посольстве в Москве разоблачили агента российской разведки
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
В желании допросить российского певца в США не увидели ничего нового
Главного китайского буддиста обвинили в принуждении монашек к сексу
Швеция закупит Patriot из-за России
Трамп рассказал о недовольстве Москвы от его победы на выборах
Детский сад сочли неспособным защитить воспитанников от влияния экстремистов
Арабы в Иерусалиме смогут получить еврейское образование
Все материалы
Бывший СССР
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Лукашенко пошутил над своими похоронами и двойником
На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски
Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
В Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу
Все материалы
Экономика
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Стоимость Apple превысила 1000000000000 долларов
Apple все-таки установила абсолютный рекорд
Китай ответил на угрозы США
«Северный поток-2» обойдется без Дании
Все материалы
Силовые структуры
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Избитый после поражения России на ЧМ-2018 заключенный получит деньги
В Москве грабители отняли у мужчины пять миллионов рублей и уехали на такси
Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина
Убившие отца три сестры ближайшие месяцы проведут в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
В «Росатоме» придумали как лечить рак светом
В Минздраве посоветовали подходящее для жары вино
В России предложили наказать Индию за Су-57
Найдено эффективное и безопасное средство от рака
Все материалы
Спорт
Дарья Домрачева«У нас нет крепостного права»
Почему спортсмены бегут из России на Украину
Футбол назвали опасным для женского мозга
Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Шнуров предложил снять порно о чемпионате мира в России
Российскому биатлону предрекли крах из-за бегства спортсменов
Смолов успел сделать селфи на месте аварии
Весь в батю
Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?
Все материалы
Культура
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Названы главные претенденты на фильм года
Названа дата прощания с актером из «Жестокого романса»
Самую сексуальную певицу 2016 года отправят в наркологическую клинику
Французские тюремщики посадили Павленского в карцер
Все материалы
Интернет и СМИ
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из кулинарного шоу
Реалити-шоу о богачах признали опасными для общества
Убитые в Африке российские журналисты пытались отбиться от людей в тюрбанах
Блогер накормил детей слабительным и привел зрителей в бешенство
Все материалы
Ценности
Короли вечеринки
Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Втянулись
Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
Выбраны лучшие кроссовки года
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Великой китайской стене нашли новое применение
Раскрыты подробности инцидента с российским лайнером над Черным морем
Названы самые раздражающие привычки туристов
Российский лайнер почти столкнулся с другим самолетом над Черным морем
Все материалы
Из жизни
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Редкий пятачок с таинственной историей продадут за миллионы
Умер Zombie Boy
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
В гостях у герцога
Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру
Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
Начались продажи обновленных версий Kia Sorento Prime и Rio
Jeep Compass прибыл в Россию
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы