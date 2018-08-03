В Минздраве посоветовали подходящее для жары вино

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, какое вино лучше употреблять в жару. Своим советом он поделился с агентством РИА Новости.

По его утверждению, разбавленное пополам водой белое вино утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью во время жары, тогда как красное вино «тяжелее из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, сахаров, танинов и флавоноидов». При этом Брюн еще раз отметил важность разведения вина водой.

В свою очередь, кардиолог Евгений Осипов считает, что в любом случае спиртные напитки в жару не полезны, и стоит ограничиваться 50 граммами напитка вне зависимости от цвета вина.

2 августа международная группа ученых из Франции и Великобритании выяснила, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта в неделю, увеличивается риск деменции. По мнению исследователей, алкоголь способен защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски, в том числе заболевания печени и рак.

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