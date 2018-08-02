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Названа опасность отказа от алкоголя

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Международная группа ученых из Франции и Великобритании выяснила, что у тех людей, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта (14 единиц алкоголя) в неделю, увеличивается риск деменции. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В долгосрочном исследовании, которое началось в 1985 году, приняли участие 9087 добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые определили количества выпиваемого ими алкоголя и степень зависимости от спиртного в 1985-1993 годах. За состоянием здоровья испытуемых следили с 1991 года, при этом деменция была диагностирована у 397 участников за 23 года наблюдения. Средний возраст диагноза составил 76 лет.

Оказалось, что у тех, кто употреблял более 14 единиц алкоголя в неделю, увеличивалась вероятность развития деменции на 17 процентов с каждыми дополнительными семью единицами. Однако повышение риска заболевания также наблюдалось у тех, кто полностью отказался от спиртного.

По словам специалистов, потребление 1-14 единиц алкоголя в неделю может защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски, в том числе заболевания печени и рак.

Ученые пока не знают точную причину, почему существует корреляция между полным отказом от алкоголя и деменцией. Поскольку исследование было обсервационным, то есть специалисты просто наблюдали за определенной группой населения, нельзя исключить наличие смешивающих факторов, которые могли повлиять на достоверность. Например, люди могли отказаться от алкоголя из-за каких-то заболеваний, которые способствуют развитию деменции. Прояснить этот вопрос помогут будущие исследования, которые должны проводиться в виде рандомизированных контролируемых испытаний.

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