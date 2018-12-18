Минздрав дал советы по сохранению печени в новогоднюю ночь

Наиболее предпочтительный алкогольный напиток в новогоднюю ночь — белое сухое вино, оно менее вредно для организма. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки», — уточнил он.

Брюн добавил, что самый вредный — сладкий алкоголь, так как увеличивает нагрузку на печень. «Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ночью выпивать вообще нежелательно, так как печень плохо перерабатывает спирт в это время, что привозит к токсикозу.

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