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Россиянам отсоветовали греть примерзший язык зажигалкой

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Россиянам рассказали, как действовать в случае, если на морозе язык примерз к металлическому предмету. Об этом сообщила врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерина Иванова, передает агентство «Москва».

По словам врача, такие случаи зимой не редкость. «Влага языка при соприкосновении с холодным металлом превращается в лед и сцепляет человека с ледяным предметом», — объяснила процесс «примерзания» Иванова, добавив, что чаще всего в такую ситуацию попадают дети из-за любопытства.

Она предложила действовать по следующему алгоритму: необходимо успокоить человека, примерзшего к холодной поверхности языком, и попросить его дышать, направляя воздух на металл. От теплого дыхания лед растает, и можно будет освободить язык. Врач заметила, что при необходимости, можно дышать на место сцепления и самому, а также полить это место водой, даже холодной.

Иванова предупредила россиян, что категорически нельзя оттягивать человека или отрывать его от металла силой. В этом случае повреждается слизистая оболочка языка, что приводит к появлению болезненной раны, которая долго заживает. «Также ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо», — предостерегла она.

В случае повреждения языка рану следует обработать раствором хлоргексидина, а чтобы избежать таких ситуаций, нужно рассказывать детям, чем может обернуться прикосновение языка к металлическим предметам зимой.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться. По его мнению, горячительный напиток необходимо употреблять как лечебное средство в случае долгого нахождения на морозе, а не как алкогольный продукт в большом количестве.

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