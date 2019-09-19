В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — сказала она, уточнив, что изначально речь шла о десятиграммовой порции чистого спирта, которая используется для сравнения крепости напитков. Так, дневная норма потребления алкоголя не имелась в виду.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

19 сентября Минздрав сообщил, что есть безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива. При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

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