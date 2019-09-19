Онищенко призвал «гнать драной метлой» разрешившего ежедневно выпивать эксперта

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. Об этом он сообщил в четверг, 19 сентября, URA.RU.

Онищенко посоветовал гнать эксперта «драной метлой». При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

Ранее в четверг Минздрав выпустил рекомендации с безопасным количеством алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

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