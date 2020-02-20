Россияне прошли тест на распущенность и поделились результатами

Россияне заинтересовались новым флешмобом в Twitter под называнием «Тест на испорченность». В нем пользователям предлагается протестировать, насколько они сексуально распущенны.

Изначально в сети был опубликован «Тест на испорченность» с пометкой «18+». В нем были перечислены различные не одобряемые обществом сексуальные практики. Каждой из них соответствовало определенное количество баллов, которые человек получал, если в его жизни происходило подобное. Пользователям предлагалось сложить баллы и поделиться результатами в комментариях.

Фото: @Ally_Besoalone

В Twitter «Тест на испорченность» претерпел ряд трансформаций. Там появилась «пацанская» версия теста, в которой, к примеру, давали по 15 баллов за разогрев арбуза в микроволновке или поход на вечеринку в надежде на то, что там удастся заняться сексом.

Пользовательница с ником «Элли, ну че ты, ну ты че» составила такую версию, в которой баллы даются за не связанные с сексом неприглядные поступки, которые взрослые, однако, часто совершают. В ее тесте об испорченности человека говорило, к примеру, то, что он не платил по счетам за квартиру или не подавал показания счетчиков более трех месяцев подряд, не стирал вещи, пока не заканчивалась чистая одежда, или долго хранил в холодильнике контейнер с испорченной едой.

А другой пользователь предложил «Тест на испорченность возрастом»: в нем баллы выдавались за наличие тех или иных проблем со здоровьем. Острый геморрой давал своему обладателю 20 баллов, а диабет — 45.

Ранее в Twitter обсуждали самые бесполезные и странные подарки, которые пользователи дарили кому-либо или получали от других. Среди них оказались гель для душа с истекшим шесть лет назад сроком годности, сломанная золотая губная помада и сырная голова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!