В сети поверили в фейковое сообщение об изменении гравитации на Земле

Пользователи сети поверили в фейковое сообщение, приписанное Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). В результате люди стали публиковать видео со своими метлами, которые стояли неподвижно якобы только из-за изменения гравитации на Земле 10 февраля.

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О таком заявлении ведомства США сообщила юзер Twitter с ником mikaiylaaaaa. В описании к видео она указала, что «только один день метла может стоять неподвижно из-за гравитационного притяжения». Девушка продемонстрировала, что ее предмет для уборки не упал, а рукоять стояла вертикально.

Многие стали повторять за ней, поверив в это утверждение. Развлечение с метлой стало популярным и даже получило собственный хэштег — #BroomstickChallenge. Пользователи публиковали как ролики, так и фотографии. Некоторые стали пробовать поставить вертикально не одну метлу, а две и более.

— the vibe formally known as 🥺 (@regalfrequency) 10 февраля 2020, 22:53

На самом деле в НАСА не делали подобных заявлений. Позже, осознав популярность челленджа среди американцев, сотрудники управления решили доказать людям, что подобный трюк не зависит от гравитации и связан с нахождением правильного баланса. Астронавт Элвин Дрю (Alvin Drew) и исследователь Сара Ноубл (Sarah Noble) записали видео с неподвижной метлой. «Можете повторить и сегодня», — заметила Ноубл. А Дрю подчеркнул, что «это просто физика».

Ранее в соцсети TikTok стал популярным челлендж, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус. По словам создателей роликов, это было сделано ради того, чтобы убедиться, действительно ли в этой части тела есть вкусовые рецепторы.

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