Мужчины окунули тестикулы в соевый соус ради науки и записали себя на видео

В социальной сети TikTok стал популярным новый челлендж, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и записали себя на видео. По словам создателей роликов, они сделали это ради науки, так как хотели проверить, действительно ли в этой части тела есть вкусовые рецепторы.

Челлендж запустила пользовательница TikTok по имени Риган (Regan). На видео девушка рассказала, что нашла в интернете информацию о наличии вкусовых рецепторов на тестикулах. Она ссылалась на статью в британском издании Daily Mail, которое опубликовало результаты соответствующего исследования. Чтобы проверить эти сведения, пользовательница попросила мужчин окунуть тестикулы в какую-либо жидкость.

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Многие юзеры TikTok откликнулись на просьбу девушки. Например, пользователь Алекс Джеймс (Alex James) подтвердил, что Риган права. Мужчина намазал тестикулы соевым соусом и с удивлением признался подписчикам, что он действительно чувствует вкус соли.

Однако ученые опровергли возможность ощущать вкус с помощью тестикул. Эксперт в области питания Эмма Беккет (Emma Beckett) объяснила изданию Huffington Post, что несмотря на действительно подтвержденное наличие вкусовых рецепторов в разных частях человеческого тела, почувствовать что-то с их помощью нельзя, так как они не соединены со вкусовым центром головного мозга.

Ранее, в январе, в TikTok набрал популярность Outlet Challenge. Школьники включали зарядки для смартфонов в сеть, а затем помещали между зарядкой и розеткой монетку так, чтобы она касалась зубцов вилки зарядного устройства, из-за чего розетка начинала искриться и дымиться.

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