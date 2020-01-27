Отказавшаяся на восемь лет от мытья головы девушка поделилась ощущениями

Прославившаяся в сети немытой головой девушка поделилась ощущениями через восемь лет после отказа от шампуня. Пэйдж Гозон (Paige Gozon), которая получила более 3,6 миллиона лайков на платформе TikTok, дала интервью изданию Allure.

16-летняя жительница Северной Каролины, США, перестала мыть голову в 2012 году. По словам подростка, с раннего детства родители заставляли ее проходить эту процедуру ежедневно вопреки нежеланию. «Изначально это было протестом против родителей, — призналась Гозон. — Это казалось мне очередным скучным ритуалом, который мне не хотелось выполнять».

Через несколько недель без шампуня девушке стало интересно, как долго она сможет продержаться с немытой головой. Через год это стало ее «образом жизни». Чтобы длинные волосы Гозон не выглядели жирными, она промывает их простой водой и использует детскую присыпку во время сушки. Помимо этого, она часто меняет постельное белье.

Тинейджер заявила, что после отказа от химических средств ее волосы стали расти намного быстрее.

В августе 2019 года еще одна девушка на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и рассказала, насколько изменилось качество ее волос. Рэйчал де Ронд из Нидерландов услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив. Испробовав технологию, она увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.

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