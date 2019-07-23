Студентка на два года отказалась от шампуня и поделилась неожиданным результатом

Студентка на два года отказалась от шампуня и кондиционера для волос и поделилась неожиданным результатом. Ее рассказ приводит Daily Mail.

Айрис Хайккинен (Iiris Heikkinen) из финского поселка Инари — последовательница популярного у бьюти-блогеров движения, которое предполагает полный отказ от средств для мытья головы. Участники движения считают, что волосы способны самоочищаться за счет естественных масел.

На протяжении долгого времени Хайккинен мучилась зудом кожи головы. Чтобы избавиться от недуга, она перепробовала разные средства, включая яблочный уксус и соду. Однако с сентября 2017 года она промывает волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла. По словам 24-летней студентки, этот метод изменил ее жизнь навсегда.

«Раньше я мыла голову каждые пару дней, и она была чересчур чистой. В результате кожа головы пересыхала и чесалась. Но когда я перестала пользоваться шампунем, зуд ушел. В самом начале был момент, когда мои волосы выглядели жирными, но стоило немного потерпеть, и они пришли в норму», — поделилась девушка.

В настоящий момент у Хайккинен густые и здоровые волосы. Зачастую окружающие не верят, что она не ухаживает за волосами, однако вскоре признают, что сейчас они выглядят лучше, чем два года назад.

В январе жена олимпийского чемпиона Джеймса Крэкнелла телеведущая Беверли Тернер рассказала о неожиданном средстве, которым она воспользовалась для мытья головы: она заменила обычный шампунь собственной мочой. Согласно технологии, мочу необходимо нанести на волосы, оставить на 20 минут, а затем смыть.

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