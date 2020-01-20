«Лента.ру» объявила победителей TikTok-челленджа для любителей хороших новостей

Лента.ру подвела итоги новогоднего челленджа, проведенного в сервисе TikTok. Флешмоб был посвящен хорошим новостям, которые пользователи «забрали» в 2020 год.

Пользователи TikTok публиковали видеоролики под хэштегом #хорошиеновости. В видео они демонстрировали, как противостоят потоку негативных новостей. Хэштег #хорошиеновости попал в раздел популярных и за время проведения челленджа набрал более 29 миллионов просмотров.

По мнению редакции, лучше всех с челленджем справился пользователь под ником @catmiata — в его видеоролике кошка Мята сражается с запретом на мух и походами к ветеринару и радуется возможностью точить когти и бегать всю ночь за мышкой.

Кроме того, призовые места получили пользователи @zavidova9 и @artur95v.

TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, созданная в 2016 году. В приложение встроен видеоредактор, который помогает быстро монтировать ролики и добавлять в них музыку и эффекты. Приложением пользуются миллионы пользователей в 150 странах по всему миру, по данным SensorTower, его скачали более 1,5 миллиарда раз. За 2019 году пользователи TikTok в России ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

«Лента.ру» стала одним из первых российских федеральных изданий, решивших активно производить контент в TikTok. Всего за несколько месяцев «Ленте.ру» удалось набрать 13,5 тысячи подписчиков.